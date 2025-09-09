Сергей Двойных посетил селекционно-семеноводческое предприятие в Подмосковье

В рамках рабочей поездки в Дмитровский муниципальный округ министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил селекционно-семеноводческое предприятие «Дока-Генные Технологии». Он осмотрел лабораторию, в которой изучают свойства технических сортов картофеля, предназначенных для переработки в чипсы и картофель-фри, новый модуль селекционной теплицы и строящийся тепличный комплекс с гидропонным оборудованием, который позволит увеличить выпуск безвирусных мини-клубней — исходного материала для производства здорового семенного картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Компания работает над отечественной селекционной базой — здесь применяются биотехнологии, например, маркер-ориентированная селекция, которые позволяют точнее отбирать кандидаты в сорта с нужными генетическими признаками, такими как повышенная устойчивость к основным болезням и продуктивность в поле. Один из новых реализуемых проектов — дистанционная диагностика заболеваний растений картофеля в поле с использованием машинного зрения, на основе обученной нейросети с БПЛА-платформы. Такой инструмент поддержки принятия решений для агрономов предприятия позволит быстрее и точнее контролировать состояние посевов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что в прошлом году «Дока-Генные Технологии» произвели 45,5 тыс. тонн картофеля, более 9 тысяч тонн овощей и около 4 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Предприятие укомплектовано современным сельхозоборудованием, работает комплекс хранения с системами управления микроклиматом. Столовая продукция поставляется в торговые сети под торговой маркой «Вегетория», а семенной картофель напрямую реализуется российским аграриям.

ООО «ДГТ» заключены договоры о научно-техническом сотрудничестве и партнерстве с Государственным научным центром институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Институтом физико-химической биологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Российским Государственным аграрным университетом МСХА им. К. А. Тимирязева.

К 2028 году предприятие планирует увеличить производство безвирусных мини-клубней картофеля до 2 миллионов штук в год за счет строительства новых очередей тепличного гидропонного комплекса и лаборатории селекционно-генетического центра, существенно повысить уровень автоматизации складов и цехов. Компания ежегодно является получателем господдержки. Субсидии предоставляются по нескольким направлениям, включая производство картофеля, поддержку элитного семеноводства, возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.