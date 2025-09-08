Сергей Двойных осмотрел ход уборочной кампании и строительство картофелехранилищ

На одном из ведущих предприятий региона — в агрохолдинге «Дмитровские овощи» прошла рабочая встреча, в ходе которой министр Сергей Двойных и временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов ознакомились с деятельностью основной производственной площадки группы компаний — АО «Агрофирма Бунятино», которая ежедневно отгружает 400 тонн овощной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Осмотрели производственные мощности предприятия, современные хранилища овощей и картофеля, ход строительства трех новых картофелехранилищ общей мощностью 9 тысяч тонн единовременного хранения. Инвестиционный проект стоимостью 127,5 млн рублей находится в активной стадии реализации — в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, завершение которых запланировано к концу III квартала 2025 года.

«Развитие овощеводства остается одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Подмосковья. В 2024 году предприятию выделили субсидии в рамках государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Средства были направлены на поддержку производства молока, овощей и картофеля, зерновых культур, развитие элитного семеноводства и приобретение сельскохозяйственной техники, мелиорацию земель», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Дополнительно осмотрели ход уборочной кампании. За 2024 год валовый сбор овощных культур на предприятии составил около 40 тысяч тонн, картофеля — 65 тысяч тонн, а зерновых и зернобобовых — 15 тысяч тонн.

В ведомстве отметили, что современные технологии выращивания и хранения позволяют региону не только обеспечивать собственные потребности, но и вносить свой вклад в продовольственную безопасность страны и стабильный рост производства овощей закрытого и открытого грунта, укрепляя позиции отечественных производителей и экспортный потенциал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.