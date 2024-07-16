Сергей Бурунов посоветовал абьюзивные отношения для похудения
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актер Сергей Бурунов на шоу Басты «Вопрос Ребром» заявил, что лучшим способом избавиться от лишнего веса являются абьюзивные отношения, сообщает PeopleTalk.
По словам артиста, он не может сказать, что пришел к своему желанному весу.
«Насчет громко похудел — это громко сказано. Рецепт простой: не жрать, иногда и в зал сходить. Но я ленюсь. <…> Либо найти себе какие-то абьюзивные отношения, но это радикальные меры», — добавил он.
Также в беседе Бурунов рассказал, почему его не взяли в этот раз озвучивать героя Леонардо ДиКаприо в фильме «Убийцы цветочной луны». Актер пояснил, что наняли нейтрального человека, поскольку не хотели, чтобы голливудскую звезду представлял медийный человек.