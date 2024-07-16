Сергей Бурунов посоветовал абьюзивные отношения для похудения

По словам артиста, он не может сказать, что пришел к своему желанному весу.

«Насчет громко похудел — это громко сказано. Рецепт простой: не жрать, иногда и в зал сходить. Но я ленюсь. <…> Либо найти себе какие-то абьюзивные отношения, но это радикальные меры», — добавил он.

Также в беседе Бурунов рассказал, почему его не взяли в этот раз озвучивать героя Леонардо ДиКаприо в фильме «Убийцы цветочной луны». Актер пояснил, что наняли нейтрального человека, поскольку не хотели, чтобы голливудскую звезду представлял медийный человек.