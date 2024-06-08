«Серьезная угроза»: в Норвегии пришли в ужас от русских планирующих бомб

Профессор Тормуд Хейер из Академии национальной обороны заявил, что российские планирующие бомбы без труда уничтожают любые укрытия и наносят серьезный урон бойцам ВСУ, которые потеряют боеспособность, если выживут, сообщает «Царьград» .

«Планирующие бомбы подрывают боевой дух украинских солдат и мешают выполнять план по мобилизации», — сказал Хейер в интервью норвежскому телеканалу NRK.

Журналисты также добавили, что русские планирующие бомбы наводят ужас и являются серьезной угрозой. Российское оружие «открыло новую эру» в украинском конфликте, так как превращает в пыль оборону украинских сил и уничтожает моральный дух солдат ВСУ.

Ранее издание Forbes сообщало, что российские ВВС опережают украинские силы в десятки раз по ударам с воздуха. Самолеты ВС РФ сбрасывают 3 тыс. планирующих бомб ежемесячно, а украинские всего несколько сотен.