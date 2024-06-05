Forbеs: Украина проигрывает России в использовании чудо-бомб

Российские ВВС опережают украинские силы в десятки раз по ударам с воздуха, пишет RT со ссылкой на Forbes.

«Российские самолеты сбрасывают 3000 планирующих бомб каждый месяц, а украинские всего несколько сотен», — указано в статье.

Несколько десятков бывших советских самолетов — это все, чем располагает Киев. У Москвы есть сотни современных Су-30, Су-34 и Су-35 с четырьмя или даже шестью бомбами на борту.

Запад поставит в ближайшее время Украине 85 бывших европейских истребителей F-16, но автор материала сомневается, что вместе с боевыми машинами будут завезены и боеприпасы.