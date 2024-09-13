Середина сентября: в Кузбассе назвали даты для сбора картофеля

На этой и будущей неделе в Кемеровской области установится относительно теплая и солнечная погода, которая отлично подойдет для сбора картофеля. Подходящими датами для этого назвали 12, 13 сентября и половину дня 14 сентября, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Гидрометеоцентр.

«Идеальных дней для сбора урожая не существует, все зависит от условий на конкретном участке земли, на высоте он или в низине, какая там почва и так далее. Но погодный „минимум“ для сбора картофеля — это несколько сухих и теплых дней, когда нет дождя», — сказали синоптики.

На следующей неделе для сбора картофеля подойдут 17 и 18 сентября — в эти даты в регион снова вернется солнце.

В свою очередь, в Подмосковье с начала уборочной кампании собрали уже более 49 тысяч тонн овощей, что составляет 35% от плана. Всего в 2024 году урожай соберут с площади 7 тысяч гектаров. Картофеля собрано уже 34 тысячи тонн, капусты — свыше 12 тысяч тонн.