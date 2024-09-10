Более 49 тыс т овощей собрали подмосковные аграрии с начала уборочной кампании

В Подмосковье аграрии продолжают уборку сельскохозяйственных культур. На текущий момент овощи открытого грунта убраны с площади более 2,4 тыс. га, что составляет 35% от плана. Всего в этом году урожай овощей соберут с площади 7 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Валовый сбор овощей открытого грунта составляет более 49 тыс. т. В основном, в Подмосковье выращивают овощи «борщевого набора». Так, валовый сбор картофеля составляет 34 тыс. т, капусты — свыше 12 тыс. т, свеклы — более 5 тыс. т, моркови столовой — около 3,5 тыс. т, лука репчатого — свыше 600 т. Также выращивают и другие культуры: тыкву, томаты, кабачки, огурцы, чеснок», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В среднем, урожайность овощей открытого грунта составляет 205 центнеров на гектар. Среди муниципалитетов, активно проводят уборку аграрии из Дмитровского городского округа — собрано более 15 тыс. тонн овощей открытого грунта, на полях в Коломенском округе — свыше 11 тыс. тонн, в Серпухове — порядка 10 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.