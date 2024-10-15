Сенатор рассказала, будут ли россиян лишать родительских прав за квадробинг

В Совете Федерации считают, что россиян, чьи дети увлеклись квадробингом, не следует лишать родительских прав, но саму идеологию нужно пресекать, считает сенатор Ольга Епифанова, пишет РИА Новости .

«Если чье-то несовершеннолетнее чадо, увлекшись квадробингом, покусает кого-то — это хулиганство, оно наказуемо, есть соответствующие статьи в Административном и Уголовном кодексах. Отвечать за хулиганское поведение подростка будут родители на уровне штрафов или дисциплинарных взысканий. Но, безусловно, в данном случае о лишении родительских прав говорить излишне», — заявила сенатор.

Епифанова подчеркнула, что категорически не согласна с теми россиянами, которые не видят ничего особенного в действиях детей, которые притворяются животными, в том числе вне дома: носят маски кошек и собак, а также передвигаются на четырех конечностях. По словам парламентария, квадробинг в России стремительно набирает популярность через соцсети, и это нужно остановить.

Парламентарий сравнила квадробинг с трансгендерством. Она уверена, что это течение со временем приведет к социальным отклонениям.

Ранее православный философ Сергей Михеев заявил, что квадробинг — это попытка взрослых втянуть детей в культуру БДСМ. Он считает, что движение зародилось из «извращений».