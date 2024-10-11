Православный философ назвал квадробинг попыткой вовлечь детей в БДСМ

Православный философ Сергей Михеев назвал квадробинг попыткой вовлечь детей в культуру БДСМ. Он считает, что движение возникло из-за «извращений» на Западе, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Философ высказался о квадроберах в эфире телеканала «Спас». По его словам, данное движение — это «коллективное помешательство».

Михеев считает, что квадроберы появились из-за распространения на Западе «различных извращений». Философ заявил, что хождение на поводке, ассоциации с бессловесным животным — это проявление культуры БДСМ.

Философ сказал, что «гнусное сообщество» пытается «заразить всех своими извращениями». Он считает, что Запад хочет вовлечь несовершеннолетних в БДСМ под различными предлогами.

Также Михеев пошутил, отметив, что предложил бы квадроберу завести щенков, чтобы тот больше был похож на собачку.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят закон о запрете выгула квадроберов. Ответственность ждет за пропаганду движения и подражания животным, а также за прогулки с ошейником, с поводками и в клетке.