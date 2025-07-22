Сенатор Перминова: 5 млн семей смогут получать маткапитал из-за продления сроков

Около 5 млн семей с детьми смогут получать семейный материнский капитал из-за продления сроков до конца 2030 года, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

«Я бы отметила то, что мы сейчас выполнили распоряжение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, которое он давал, о том, чтобы мы продлили действие материнского капитала. Как вы знаете, по закону, он у нас действовал только до 31 декабря 2026 года. В эту сессию мы приняли закон, распространяющий действие материнского капитала до 31 декабря 2030 года», — сказала Елена Перминова.

Она добавила, что, таким образом, около 5 млн семей с детьми могут получать семейный материнский капитал.

Ранее «Известия» сообщали, что количество заявлений на использование материнского капитала от семей с одним ребенком резко увеличилось в России. За первый квартал 2025 года жители страны подали 95 тыс. таких заявлений, что в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.