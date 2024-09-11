Сенатор Косихина предложила запретить в РФ субкультуру квадроберов

Российский сенатор Наталия Косихина предложила запретить в стране субкультуру квадроберов. Она считает, что это хобби не только травмирует психику, а еще может привести к очень тяжелым последствиям, сообщает РИА Новости .

Квадроберы — это молодежная субкультура. Ее поклонники передвигаются на четвереньках, а также имитируют движения животных.

«Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. Это становится опасным лишь тогда, когда выходит за рамки норм общества», — сказала сенатор.

По ее словам, на сегодняшний день в России следует сделать так, чтобы дети и подростки больше увлекались спортом и образовательными занятиями, не вредящими психике и здоровью окружающих.

Как подчеркнула Косихина, квадробинг нужно запретить, потому что он не только травмирует психику, но также может привести к трагическим последствиям.

Она напомнила, что больше всего в этой субкультуре подростков. Они ходят на четвереньках и лают как собаки в общественных местах, пугая прохожих. Еще они иногда бросаются на людей и кусаются.