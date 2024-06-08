Сенатор Кастюкевич: РФ отомстит на поле боя за удар по Садовому

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что российская армия на поле боя отомстит украинским военным за удар, нанесенный по населенному пункту Садовое. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее ВСУ ударили американской ракетой и французской авиабомбой по селу Садовое. Удар пришелся по сельскому магазину, где было много покупателей. Погибли 22 человека, в том числе ребенок.

«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя», — сказал Кастюкевич.

Он подчеркнул, что пощады не будет.

По его словам, гражданам из стран Запада уже пора понять, что их налоги идут на оружие, которые применяют для ударов по мирным жителям.