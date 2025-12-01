сегодня в 12:27

Семью Жученко из Фрязина наградили орденом «Родительская доблесть» в Подмосковье

Семья Жученко из городского округа Фрязино получила орден Родительская доблесть на торжественном мероприятии ко Дню матери в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Доме правительства Московской области прошло мероприятие, посвященное Дню матери. На нем государственные награды вручили многодетным семьям региона, которые достойно воспитывают детей.

Орден Родительская доблесть получили Ольга Владимировна и Константин Евгеньевич Жученко из Фрязино. В их семье воспитывается шесть детей.

Начальник социальной защиты Олеся Савицкая отметила, что орден является признанием заслуг родителей в воспитании детей и поощряет вклад семей в развитие региона, а также в сохранение семейных традиций и ценностей.

Многодетные семьи в Подмосковье получают меры социальной поддержки согласно законодательству. По вопросам оформления можно обратиться по телефону 122, далее 6, или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Щелково».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.