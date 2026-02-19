сегодня в 16:51

Семьям в Белгороде разрешили тратить маткапитал на генераторы

На заседании Белгородской облдумы приняли законопроект, который разрешает семьям в регионе тратить маткапиталы на покупку генераторов и другого отопительного и электрооборудования, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам депутатов, многодетные семьи сами обратились к ним с подобным предложением. Речь идет о региональном маткапитале в 150 тыс. рублей, который получают при рождении третьего и последующих детей.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать территорию региона. Постоянные удары по энергетическим объектам приводят к отключению электричества, что критично, учитывая морозы.

Накануне в Белгороде пропали свет и тепло после очередного ракетного обстрела противника. Аварийные бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.