Семьям погибших в зоне спецоперации сотрудников СК выплатят 5 млн рублей

сегодня в 21:41

Российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 5 млн рублей членам семей сотрудников Следственного комитета РФ, погибших во время службы в ходе специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, выплата распространяется на членов семей следователей, которые выполняли задачи на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также украинской территории в период СВО.

При этом в случае ранения сотрудника СК в зоне спецоперации сумма выплаты составит 3 млн рублей.

Указ вступил в силу с момента подписания и распространяется на весь период проведения СВО.

Ранее глава государства утвердил единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей участникам спецоперации, которые заключили контракт с 1 августа по 31 декабря текущего года.