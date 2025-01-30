Семьям погибших лесников в Калужской области выплатят по миллиону рублей

«Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета. Местные власти помогут с организацией похорон и тоже окажут материальную поддержку», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

29 января ранее судимый мужчина попался на незаконной вырубке леса.

При попытке проверки, он убил троих представителей лесничества.