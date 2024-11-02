Семья ветеринаров отметила «Золотую свадьбу» в Павловском Посаде

1 ноября Первый заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов поздравил с Золотым юбилеем супружеской жизни семью Кривошеевых. Андрей Климентьевич и Людмила Николаевна вместе уже 50 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Познакомилась пара 54 года назад. Поступили учиться в ветеринарную академию и с тех пор не расставались. Вместе вырастили сына и дочь, сейчас воспитывают шестерых внуков. Андрей Климентьевич в прошлом руководил совхозом «Рахмановский», а с 1990 по 2013 год работал главным врачом ветеринарной станции в Павловском Посаде. Людмила Николаевна и сегодня трудится в своем частном кабинете ветеринарным врачом, где ей помогают сын и внук, которые также выбрали эту добрую профессию.

Главный совет долгой счастливой семейной жизни, которым поделились Андрей Климентьевич и Людмила Николаевна, заключается в уважении, любви и компромиссах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.