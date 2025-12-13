Семья пропавшей в тайге Усольцевых могла стать жертвой преступления

В деле о пропавшей в горной тайге Красноярского края семье Усольцевых следователи проверяют все возможные версии, включая версию о преступлении. Об этом сообщил ТАСС руководитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексей Еремин, отметив, что приоритетной пока остается версия несчастного случая.

«Приоритетной все-таки остается версия несчастного случая. Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются <…> в том числе, что они стали жертвой преступления», — сказал Еремин.

Семья из трех человек — супруги с пятилетней дочерью — пропала 28 сентября 2025 года во время похода в урочище Буратинка. Крупнейшие в истории региона поиски с участием более 1,5 тысячи человек активной фазы не дали результата и были приостановлены 12 октября из-за ухудшения погоды. В машине туристов не нашли снаряжения, но обнаружили крупную сумму денег.

По делу продолжается допрос свидетелей и комплекс следственных действий.

