Профессор Медведев: семья Усольцевых могла провалиться в старательскую яму

Семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Следственный комитет считает, что причиной исчезновения стал несчастный случай, однако родственники и знакомые семьи выдвигают версии о возможном убийстве или бегстве за границу, сообщает aif.ru .

Семья Усольцевых — 64-летний бизнесмен Сергей, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина — исчезли в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края в сентябре 2025 года. Вместе с ними пропала и их собака. Несмотря на масштабную поисковую операцию, в которой участвовали более полутора тысяч человек, следов семьи обнаружить не удалось.

Автомобиль Усольцевых был найден у начала туристической тропы, внутри остались личные вещи, документы и 300 тысяч рублей. Следственный комитет рассматривает версию несчастного случая, ссылаясь на сложные природные условия и труднодоступность местности. Профессор Леонид Медведев предположил, что семья могла провалиться в старые старательские ямы, а эксперт Евгений Буянов считает, что Усольцевы могли заблудиться и погибнуть от переохлаждения.

Однако некоторые родственники и знакомые семьи не исключают криминальную версию. Журналист Валентин Дегтярев уверен, что Усольцевых могли убить из-за материальных мотивов, а сын Ирины Данил Баталов допускает, что семья могла сознательно скрыться за границей из-за угроз. Следственный комитет отверг версию бегства, но официальных доказательств по делу пока нет.

Поиски продолжаются, а окончательных выводов о судьбе семьи Усольцевых следствие пока не сделало.

