Семья экс-супруги Павла Дурова Ирины Болгар погрязла в судебных исках и долгах

Семья бывшей сожительницы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и матери его троих детей Ирины Болгар погрязла в судебных исках и долгах. Члены семьи постоянно пытались отсудить друг у друга недвижимость, сообщает SHOT .

Выяснилось, что у эк-возлюбленной Дурова богатый опыт судебных разбирательств. Отношения Павла и Ирины начались в 2012 году, когда ее родители уже жили раздельно. Болгар завтракала за границей и разгуливала в вечерних платьях, пока ее семьи копились большие долги по коммуналке. При этом Ирина совсем не помогала родителям и не вникала в проблемы близких.

Примечательно, что в это же время Болгар начинает судиться с родственниками за трехкомнатную квартиру на Васильевском острове в Петербурге, которую отец оставил троим детям — Ирине, Марине и 2-летнему сыну от второго брака Родену.

Ирина решила отнять небольшую долю у брата и запустила судебная карусель семьи: отец против дочерей и экс-супруги, бывшая жена против дочерей и бывшего мужа, сестры против друг друга, и все по кругу. При этом именно в данный период у Болгар и Дурова проходил «конфетно-букетный» период.

В итоге Ирине не удалось отнять долю у Родена, а судебные разбирательства продлились вплоть до смерти родителей. При этом матери — Натальи Болгар — удалось отсудить у бывшего супруга 560 тыс. рублей за дачу под Петербургом. Долг на отце — Владимире — продолжает числиться даже после смерти.

В настоящее время Ирина переключилась на Дурова и через швейцарский суды требует вернуть алименты на 3 детей в размере 15 млн рублей в месяц, а также отобрать у бизнесмена 50% месенджера.

Ранее стало известно, что Ирина Болгар пытается продать семейную трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, однако желающих приобрести «родовое гнездо» нет.