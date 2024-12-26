Семиклассница из Подмосковья поговорила с Владимиром Путиным по телефону

12-летняя Таисия Леонова из Подмосковья поговорила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, который исполнил ее мечту, сообщает пресс-служба Кремля .

Семиклассница — участница благотворительной акции «Елка желаний». Она мечтала побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

В рамках благотворительной акции президент исполнил ее мечту. Девочка вместе с мамой и братом побывала на репетиции коллектива, приняла участие в мастер-классе от артистов балета. Также для нее запланировано еще несколько праздничных мероприятий в столице.

Путин поздравил семиклассницу и ее семью с наступающим Новым годом. Глава государства спросил, есть ли еще у девочки какие-то пожелания. Она скромно ответила, что всем довольна.

В начале декабря российский лидер открыл Всероссийскую акцию «Елка желаний». Путин выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.