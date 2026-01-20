Семиклассники Подмосковья прошли тестирование по функциональной грамотности

В Подмосковье 100 тысяч учеников седьмых классов приняли участие в региональной диагностической работе по функциональной грамотности 20 января, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В образовательных учреждениях Московской области стартовал цикл комплексных региональных диагностических работ, направленных на оценку уровня функциональной грамотности школьников. В 2026 году тестирование охватит учащихся 7–9 классов.

20 января в проверке приняли участие 100 тысяч семиклассников из более чем 830 школ региона. Диагностическая работа включала три тематических блока: читательская, математическая и естественно-научная грамотность. Задания были составлены на основе реальных жизненных ситуаций, на каждый блок отводилось по 30 минут.

Тестирование проводилось как онлайн, так и на бумажных бланках. Максимальный результат — 25 баллов, успешным считается выполнение работы с результатом не менее 11 баллов. Итоги станут известны до 30 января.

В министерстве образования Московской области отметили, что результаты помогут выявить пробелы в знаниях, скорректировать внеурочную деятельность и повысить квалификацию педагогов.

Аналогичные работы для восьмиклассников пройдут 27 января, для девятиклассников — 3 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.