Семейный центр «Дмитровский» занял 1 место на региональном конкурсе

В Подмосковье директор семейного центра «Дмитровский» Исаева Марина Александровна заняла почетное первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Она представила лучшую практику работы центров дневного пребывания в стационарных организациях социального обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Это достижение подтверждает высокий профессионализм и эффективность работы в области социального обслуживания населения городского округа Дмитровский.

Как отмечает руководитель Семейного центра «Дмитровский» Исаева, представляющая практику «Дорога в будущее», в ходе реализации которой воспитанники принимают позитивный социальный опыт, получают навыки социальной компетентности и реального действия в обществе: социальной группе или по отношению к отдельным людям.

А это значит, что «Семейный центр «Дмитровский» является естественной площадкой для реализации самых разнообразных социальных технологий: образовательной, спортивной, профориентационной, досуговой, проектной, медицинской, бытовой, коррекционно-развивающей, информационно-компьютерной, которые объединены в единое пространство социальной практики «Дорога в будущее».

Представленная практика «Дорога в будущее» не оставляет без внимания ни одного ребенка. Позволяет каждому почувствовать себя нужным, полноценным, социальнозначимым членом общества.

Исаева Марина Александровна: «Мы гордимся тем, что наш опыт на уровне региона получил заслуженное признание. Мы уверены в том, что дорогу в счастливое будущее нужно строить не когда-то потом, через много лет, а уже сейчас. Иначе узенькая детская тропинка никогда не превратится в счастливую широкую взрослую дорогу. Мы будем и дальше делать все, чтобы наши дети смело шагали во взрослую жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.