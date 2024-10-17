«Семейный рецепт» и другие номинации представили ОК на «Фуд-премии 2024»

VK запустила прием заявок на «Фуд-премию 2024» — первую в России крупномасштабную премию для фуд-блогеров. В рамках этой премии ОК представил особые номинации: «Лучший мастер-класс по кулинарии» (за наиболее полезный и информативный видеурок по приготовлению блюд) и «Семейный рецепт» (за необычные рецепты, которые передаются в семье из поколения в поколение), сообщает пресс-служба ОК.

«Фуд-премия 2024» соберет вместе создателей контента из мира кулинарии: рестораторов, шеф-поваров, кулинаров-любителей и гастрономических обозревателей.

Чтобы стать участником, необходимо иметь блог на любой платформе с аудиторией минимум 5000 подписчиков, а также создать или иметь канал на Дзене, группу в Одноклассниках или сообщество ВКонтакте. В этих соцсетях автор должен регулярно выкладывать оригинальные материалы на кулинарную тематику в разнообразных форматах. Ознакомиться более подробно с условиями участия можно на сайте.

Работы участников будут оцениваться по 13 различным номинациям. К примеру, в категории «Открытие года» отмечаются авторы, которые недавно начали вести свои аккаунты и уже успели завоевать интерес аудитории.

В номинации «Прорыв года» акцент делается на креаторов, чье число подписчиков растет быстрее всего. Номинация «Вкусная подача» направлена на контент, который отличается эстетической привлекательностью, а «Народный кулинар» ориентирована на тех, кто сохраняет и продвигает традиции национальной кухни — как России, так и своего региона.

Победители в каждой категории будут удостоены ценных призов. В их числе брендированный мерч, смартфоны, световое оборудование, а также денежные награды, достигающие суммы 200 000 рублей. Церемония награждения состоится в офлайн-формате в конце ноября.