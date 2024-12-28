Семье из Тверской области, где погибли 4 ребенка, оказывают помощь
Фото - © СУ СК РФ по Тверской области
В Тверской области оказывают всю необходимую помощь членам семьи, где обнаружили четверых мертвых детей, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина, сообщает РИА Новости.
Она добавила, что проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия, чтобы определить обстоятельства трагедии. Семье оказывают помощь. Другие подробности Мосолыгина не стала уточнять.
Также она заявила, что «убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов». Мосолыгина считает, что преступление не имеет никакого оправдания.
Тела четверых детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области. Женщина услышала шум на первом этаже, спустилась и увидела убитых сыновей 3, 5 и 7 лет, а также мертвую годовалую дочь.
Было возбуждено уголовное дело. Всего в семье шестеро детей.
Ранее выяснилось, что в убийстве детей подозревается их отец. Он сидел рядом с телами и пытался покончить жизнь самоубийством. Предварительно, мужчина пошел на преступление из-за ревности к супруге. Детей он считал «нагулянными».