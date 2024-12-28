Семье из Тверской области, где погибли 4 ребенка, оказывают помощь

В Тверской области оказывают всю необходимую помощь членам семьи, где обнаружили четверых мертвых детей, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина, сообщает РИА Новости .

Она добавила, что проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия, чтобы определить обстоятельства трагедии. Семье оказывают помощь. Другие подробности Мосолыгина не стала уточнять.

Также она заявила, что «убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов». Мосолыгина считает, что преступление не имеет никакого оправдания.

Тела четверых детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области. Женщина услышала шум на первом этаже, спустилась и увидела убитых сыновей 3, 5 и 7 лет, а также мертвую годовалую дочь.

Было возбуждено уголовное дело. Всего в семье шестеро детей.

Ранее выяснилось, что в убийстве детей подозревается их отец. Он сидел рядом с телами и пытался покончить жизнь самоубийством. Предварительно, мужчина пошел на преступление из-за ревности к супруге. Детей он считал «нагулянными».