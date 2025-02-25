Семь юных граждан Ленинского округа получили первый паспорт

В здании администрации Ленинского городского округа состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Глава городского округа Станислав Каторов лично вручил семерым юношам и девушкам их первый главный документ. Помимо этого, они также получили памятные подарки, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«В нашем округе сложилась традиция — приходить на церемонию вручения паспортов всей семьей. Поддержка близких особенно важна в дни значимых событий, и сегодня каждый юный гражданин ощущает тепло и заботу родных. Этот день станет для подростков началом нового жизненного этапа, открывающего перед ними широкие перспективы и возможности. От всей души желаю молодым людям с достоинством представлять свою страну, уверенно двигаться к поставленным целям и воплощать в жизнь самые смелые мечты», — приводятся в сообщении главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что подобные торжественные церемонии проводятся в округе ежемесячно. Принять участие в них может каждый подросток, достигший 14-летнего возраста и впервые получающий основной документ гражданина РФ. Заявители имеют возможность подать необходимые документы в любом из четырех офисов МФЦ Ленинского городского округа. С начала текущего года более 300 девушек и юношей оформили данную услугу.

«Получение первого паспорта стало для меня по-настоящему волнующим и радостным событием. Особенно приятно, что теперь у меня появилась возможность официально заниматься волонтерской деятельностью», — рассказал один из участников мероприятия.

Мероприятие прошло в теплой и праздничной атмосфере, став значимым событием в жизни молодых людей.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.