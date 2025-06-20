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Семь дворов комплексно благоустроили в городе Дзержинский округа Люберцы

В городе Дзержинский городского округа Люберцы в рамках программы комплексного благоустройства завершили работы на 7 дворовых территориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты подрядной организации с начала лета выполняли ремонт асфальтового покрытия дворов, включая пешеходные дорожки, тротуары и проезды, меняли бортовой камень. В некоторых дворах обустроили дополнительные парковочные места. Работы проведены по следующим адресам: ул. Дзержинская, дома № 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24; ул. Академика Жукова, дома № 34, 38, 40; ул. Бондарева вблизи домов № 21, 22, 23, 24; ул. Лермонтова, дома № 13, 13а и 13б.

При проведении работ у подъездов многоквартирных домов подрядчики старались свести к минимуму неудобства для жителей.

Всего в 2025 году в городском округе Люберцы планируют благоустроить 30 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.