Селезнев: в Подмосковье добросовестных владельцев участков лишают земли

На круглом столе «Доступное жилье» в Госдуме 17 июня 2026 года Координатор Московского областного отделения ЛДПР, депутат Государственной Думы Валерий Селезнев заявил о системной проблеме в сфере земельных отношений: добросовестные граждане, купившие участки под ИЖС, построившие дома и зарегистрировавшие право собственности, спустя годы сталкиваются с исками об изъятии земли, передает пресс-служба ЛДПР.

«Люди покупали участки, проверяли документы, брали ипотеку, получали согласования, строили дома. А через пять-десять лет государство приходит и говорит: участок предоставлен неправильно, есть наложение на лесной фонд, нужно истребовать землю. И это не единичный случаи, так в Ленинском городском округе таких семей десятки», — сказал Селезнев.

Он привел два примера из Ленинского городского округа. В одном случае жительница приобрела участок в ипотеку, право собственности было зарегистрировано, суд первой инстанции признавал его законным, но затем апелляция отменила решение, и участок истребовали в пользу государства. Во втором случае семья построила дом после согласования с администрацией, но затем власти подали иск о признании права отсутствующим.

«Если гражданин пришел в Росреестр, увидел зарегистрированное право, получил ипотеку и построил дом , то он не может через годы становиться крайним за ошибки межведомственного обмена. Это не частный спор, это вопрос доверия к государству», — заявил депутат.

Селезнев сослался на постановление Конституционного Суда от 28 января 2025 года № 3-П, в котором указано: если гражданин при приобретении участка в границах лесного фонда действовал добросовестно, требование о прекращении его права не подлежит удовлетворению.

ЛДПР предлагает распространить этот принцип на системную практику, создать компенсационный механизм для добросовестных собственников и провести межведомственную сверку данных до того, как участок попадает в оборот.

«Если государство допустило ошибку, платить за нее должен не гражданин. Доступное жилье — это уверенность, что вы можете спокойно жить в своем доме, не боясь, что завтра ваше право поставят под сомнение», — резюмировал Валерий Селезнев.