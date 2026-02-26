«Съела курицу»: в челябинском приюте рассказали о самочувствии собаки Додобони

В челябинском приюте «Того» в беседе с «Абзацем» рассказали об адаптации собаки Додобони. Зоозащитники считают, что дворняге, из-за которой разразился скандал в известной сети ресторанов «Додо Пицца», больше 9 лет.

«Она ходит такая важная по вольеру, на людей внимания не обращает, видимой агрессии не проявляет, но, когда пытаешься трогать, естественно, показывает зубы. Так-то собака сложная, она всю жизнь прожила на улице. Она старая, ей лет девять точно. Держится обособленно», — рассказал руководитель приюта Елена Кнапская.

По ее словам, погрызенную другими собаками Додобоню подбирали и хотели забрать домой, но животное «разнесло всю квартиру». На сегодняшний день в пребывании Бони в приюте наметился прогресс, однако она так и не воспринимает людей, даже подкармливающих ее сотрудников «Додо Пиццы».

Сегодня Додобоня подошла и съела курицу с рук. При этом собака не реагирует на звуки и не идет, если ее зовут. Животному необходимо адаптироваться, чтобы ее доставить к ветеринару, так как под наркозом или снотворным специалисты не будут ее осматривать.

Кнапская добавила, что собака «прилично кусается». Чтобы ее поймать и доставить в приют, пришлось 7 часов «ходить за ней по пятам» и ловить вместе с уволенным сотрудником пиццерии Михаилом.

