Сексолог объяснила, почему мужчины выбирают мастурбацию вместо секса

Психолог и сексолог Мария Осипова связала предпочтение мастурбации и интимной переписки личным встречам со стрессом и нежеланием выстраивать отношения, сообщает Life.ru .

По наблюдениям Осиповой, онлайн-общение помогает снять сексуальное напряжение без сложностей знакомства и сближения. Такой формат может привлекать людей, которые испытывают неуверенность при личных встречах. Обмен интимными сообщениями и сервисы видеотрансляций делают дистанционное взаимодействие доступнее.

Специалист не берется прогнозировать устойчивость этой модели поведения. Она допускает, что цифровые форматы станут временным увлечением.

«Никакие искусственные интеллекты, никакие девайсы, никакое самостоятельное снятие напряжения не заменят этого. Прикосновение к любимому человеку несоизмеримо ни с какими новомодными мастурбаторами», — заявила Осипова об эмоциональной близости.

Сексолог опасается, что избегание встреч затруднит сближение у молодых людей без опыта романтических отношений, привыкших общаться только онлайн. Мастурбация сама по себе считается нормальной формой сексуального поведения. Повод обратиться за помощью возникает, если она мешает повседневной жизни, работе или общению.

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