Секреты фотосъемки рассказали участникам БШЛ-Медиа на мастер-классе в Балашихе

Он прошел в школе № 8 на улице Соловьева. Фотограф информационного агентства «Большая Балашиха» Евгений Гибадуллин поделился с ребятами секретами любимого дела. Он рассказал школьникам о том, как выстраивать красивую композицию, искать точку съемки и ракурс, а также разнообразить фотографию.

На мастер-классе ребята узнали проблемы начинающих фотографов, увидели примеры удачных композиций и научились выделять главное в кадре.

«Мастер-класс прошел отлично. Дети с интересом слушали мои советы. Надеюсь, я вдохновил учеников на дальнейшее освоение искусства фотографии, зародив желание запечатлеть самые важные мгновения своей жизни», — сказал Евгений Гибадуллин.

В профессию Евгений Гибадуллин пришел в 2010 году, после того, как супруга подарила ему фотоаппарат. Поначалу это был дополнительный заработок, а с 2013 года фотография стала основным направлением его профессиональной карьеры. Евгений предпочитает работать в жанре репортажной съемки, при этом в его портфолио есть свадьбы, студийные портретные съемки, предметные съемки, а также фото заводов, операционных, утренников и концертов.

БШЛ-медиа — это конкурс для активных и амбициозных ребят. Школьники знакомятся с миром спорта и журналистики — посещают мастер-классы и экскурсии, берут интервью, готовят репортажи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.