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Секретаря Совбеза Украины Литвиненко заочно арестовали в РФ

Общество
CC BY-SA 4.0

Фото - © CC BY-SA 4.0/Wikipedia.org

Секретарю Совета безопасности Украины Александру Литвиненко российский суд заочно избрал меру пресечения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд рассмотрел ходатайство следствия и заключил Литвиненко под стражу на 2 месяца.

Срок заключения исчисляется с момента его экстрадиции в РФ либо с момента задержания на территории страны.

Также секретаря украинского Совбеза объявили в международный розыск.

Литвиненко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).