Секретаря Совбеза Украины Литвиненко заочно арестовали в РФ

сегодня в 11:53

Басманный районный суд рассмотрел ходатайство следствия и заключил Литвиненко под стражу на 2 месяца.

Срок заключения исчисляется с момента его экстрадиции в РФ либо с момента задержания на территории страны.

Также секретаря украинского Совбеза объявили в международный розыск.

Литвиненко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).