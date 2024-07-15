Секретаря Совбеза Украины Литвиненко заочно арестовали в РФ
Фото - © CC BY-SA 4.0/Wikipedia.org
Секретарю Совета безопасности Украины Александру Литвиненко российский суд заочно избрал меру пресечения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Басманный районный суд рассмотрел ходатайство следствия и заключил Литвиненко под стражу на 2 месяца.
Срок заключения исчисляется с момента его экстрадиции в РФ либо с момента задержания на территории страны.
Также секретаря украинского Совбеза объявили в международный розыск.
Литвиненко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).