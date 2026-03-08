Секретарь Совбеза Ирана рассказал, что несколько военных США попали в плен

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани рассказал, что несколько американских военных попали в плен, сообщает RT со ссылкой на IRIB.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — говорится в сообщении.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. На Ближнем Востоке вспыхнули массовые демонстрации после авиаударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.

