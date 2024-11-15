Седьмой концерт проекта «Настоящее будущего» состоялся в Балашихе

Семь виртуозов из лучших музыкальных школ столичного региона выступили в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» в Балашихе. Концерт состоялся на сцене Детской школы искусств № 1 имени Г. В. Свиридова и стал частью благотворительного проекта «Настоящее будущего», который реализуется фондом Владимира Спивакова при поддержке президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фортепиано, скрипки, виолончель, флейта, кларнет и вокал Почетными гостями концерта стали заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян, начальник управления культуры администрации города Светлана Шарцева.

«Юным музыкантам проект „Настоящее будущего“ дает уникальную возможность играть на лучших площадках страны с известными коллективами. Ведь для каждого из них — большая честь выступать с настоящим оркестром. Лучших музыкантов отобрали еще весной, и все это время дети готовились и волновались, так как понимали, как это важно для школы, города и области», — рассказала директор ДШИ № 1 Оксана Каменская.

В этот день со сцены звучали фортепиано и скрипка, виолончель и флейта, кларнет и вокал. Одной из тех, кому посчастливилось выступить вместе с оркестром под управлением дирижера Филиппа Петрова, стала София Милехина. Четырнадцатилетняя воспитанница ДШИ № 1 исполнила концертино для флейты композитора Сесиль Шаминад.

«Я занимаюсь музыкой с семи лет и хочу связать с ней свою жизнь. К этому концерту готовилась достаточно долго, даже летом занималась каждый день!» — поделилась София Милехина.

Концерты участников проекта «Настоящее будущего» уже прошли в Красногорске, Солнечногорске, Пушкино, Серпухове, в камерных залах Московской филармонии и Дома музыки. На очереди Одинцово, Дмитров и Химки. Заключительный аккорд проекта прозвучит в концертном зале «Зарядье».

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