Сдержал обещание: появилось фото Ефремова из московского автобуса

Освобожденный по УДО актер Михаил Ефремов был замечен в общественном транспорте. В Сети появилось фото артиста, сделанное в автобусе, сообщает SHOT .

Ефремов выглядит как обычный пенсионер. Он сидит у окна в автобусе, разглядывает какую-то бумажку, держит в руках телефон. Актер надел кепку, плащ и кроссовки.

Пока Ефремов держит свое слово. Во время заседания суда по УДО актер заявил, что больше никогда не сядет за руль и не употребит алкоголь.

Известный артист отбывал наказание в колонии за пьяное ДТП в 2020 году, в результате которого погиб человек. Ефремов провел в колонии приблизительно 4,5 года. Ходатайство об УДО он направил в феврале текущего года, а 24 марта судебные органы удовлетворили его запрос.