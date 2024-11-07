Сделала каре: телеведущая Регина Тодоренко удивила публику новой прической

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Регина Тодоренко появилась на премии журнала ОК! в кардинально новом образе

Известная телеведущая Регина Тодоренко удивила поклонников, появившись на церемонии вручения премии журнала OK! в кардинально новом для себя образе, сообщает «Леди Mail» .

Для красной дорожки 34-летняя звезда «Орла и решки» выбрала платье-комбинацию с глубоким вырезом на спине. К нему Тодоренко подобрала массивные украшения с бриллиантами.

Однако внимание публики было приковано к новому образу ведущей: она сделала стрижку каре и сменила цвет волос.

Ранее фанаты положительно отозвались о наряде Натальи Подольской на вручении премии журнала OK! , в шутку окрестив певицу «новогодней елкой».