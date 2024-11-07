«Новогодняя елка»: Наталья Подольская вышла в свет в мини с огромным бантом

сегодня в 15:40

Подольская стала одной из главных звезд церемонии вручения премии журнала OK!

Известная исполнительница Наталья Подольская стала одной из главных звезд церемонии вручения премии журнала OK!, сообщает дзен-канал «Леди Mail» .

Артистка оказалась в центре внимания журналистов благодаря оригинальному мини-платью от бренда Loulou, украшенному пайетками. Его изюминкой стали крупные складки на одном из рукавов, создающие эффект банта.

Также в своем образе 42-летняя певица использовала классические туфли-лодочки и клатч, который гармонировал с ее платьем.

Фанаты звезды положительно отозвались о наряде, в шутку окрестив Подольскую «новогодней елкой».

Ранее популярный певец Сергей Лазарев извинился за неадекватное поведение в эфире телешоу «Ну-ка, все вместе!».