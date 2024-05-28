СДЭК возобновит выдачу отправлений не позднее 29 мая

сегодня в 13:08

Директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен заявил, что пункты выдачи СДЭК возобновят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщает ТАСС .

В приоритете у компании находится открытие пунктов выдачи.

Сбои в работе СДЭК связывают с хакерской атакой. По предварительным данным, проукраинская хакерская группировка Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе службы доставки.

Ранее в компании заявляли, что восстановление работы СДЭК после хакерской атаки может занять от трех до пяти дней. Специалисты чинят сервера.