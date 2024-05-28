СДЭК на данный момент не восстановил работу после сбоя
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Служба доставки СДЭК на данный момент не возобновила работу после сбоя. За 27 мая компания значительно продвинулась в восстановлении полноценной работы, однако пока не готова обслуживать клиентов, сообщает РБК.
В операторе доставки уточнили, что после разрешения ситуации примут меры, чтобы предотвратить повтор случившегося. Все посылки клиентов находятся в безопасности.
В ответе поддержки одному из клиентов уточняется, что сроки решения проблемы пока неизвестны.
Сбой в работе службы доставки грузов начался 26 мая. Выдачу и прием отправлений приостановили. Помимо этого, не работают приложение и сайт СДЭКа.
Ранее сообщалось, что в СДЭКе рассматривают версию о взломе, в ходе которого хакеры зашифровали данные компании.