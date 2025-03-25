сегодня в 15:17

SCMP: китайская компания отправит ракету в космос при помощи магнитов

Компания из КНР Galactic Energy собирается отправить ракету в космос с использованием магнитов. Технология будет практически идентична вертикальному запуску поезда на магнитной подушке, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал South China Morning Post (SCMP).

Будут применяться сверхпроводящие магниты. Они позволят почти беззвучно разгонять ракеты до сверхзвука. Это будет происходить перед зажиганием двигателей.

Такой подход позволит увеличить грузоподъемность. При этом отправлять ракеты в космос станет дешевле.

Запуск подобным способом в Китае хотят совершить в течение двух лет.

Ранее на китайском государственном канале показали видео про тайный город для ядерных ракет.