Китайский гостелеканал выпустил ролик про секретный город для ядерных ракет

Китайская народная республика реализовала грандиозный проект — построила обширный подземный город, предназначенный для защиты своего ядерного арсенала и обеспечения комплексного ответного удара. Эта система, протяженность которой составляет более 5 тысяч километров, представляет собой сеть подземных сооружений, известных как «подземная Великая Китайская стена», сообщает Life.ru .

Она была продемонстрирована в репортаже гостелеканала КНР China Central Television (CCTV), в котором показаны как внутренние пространства, так и процесс транспортировки межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также их подготовка к запуску. По данным источников, тоннели уходят глубоко в гранит и простираются во все стороны, что позволяет защитить стратегический арсенал от потенциальных атак, скрывая реальные места запусков ракет.

«В сочетании с комплексной подземной системой выживания это просто пятизвездочное роскошное убежище для ракетных войск», — заявлено в ролике.

Систему отличает возможность перемещения ракет между действительными и ложными шахтами, что делает их более трудными для отслеживания противником. Дополнительную защиту обеспечивает мощная конструкция, состоящая из метровых железобетонных стен и взрывостойких дверей.

Строительство этого подземного комплекса началось в 1990-е годы, хотя некоторые источники утверждают, что его корни уходят в 1950-е. Такая разница во времени объясняется секретностью, окружающей проект. Цянь Циху, один из ведущих проектировщиков, отметил, что подземные сооружения способны защищать арсенал не только от бетонобойного оружия, но и от гиперзвуковых ракет. Это оправданный шаг для страны, придерживающейся ядерной доктрины «не применять первыми».

Академик Китайской академии наук также подчеркнул важность развития оборонных технологий в ответ на неотвратимую угрозу со стороны противников, особенно с учетом глобальной нестабильности, которая создает давление на военно-стратегическую безопасность Китая. Несмотря на секретность, китайские власти не скрывают наличие подземных сооружений и специально пустили информацию о проекте, чтобы предотвратить возможные предвосхищающие действия противников.