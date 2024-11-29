Щелковские старшеклассники посетили предприятия городского округа

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В рамках Всероссийского проекта по реализации мероприятий по ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» национального проекта «Образование» старшеклассники МАОУ «Щелковская гимназия № 2» и МАОУ СОШ № 8 побывали на экскурсиях на предприятиях городского округа Щелково, передает пресс-служба администрации муниципалитета

Сначала обучающиеся посетили ООО «Опытный завод № 31 Гражданской авиации» по производству оборудования для гражданских аэропортов. Завод производит аэродромное оборудование, запчасти и комплектующие, автомобили для авиаслужб, спецтехнику для аэродромов.

Также старшеклассники побывали на заводе по производству пластиковых окон «MELKE». Ребята увидели, как изготавливают стеклопакеты, с какими материалами работают специалисты и как происходит переработка стекла.

Экскурсии на предприятия были очень интересные и полезные, ведь старшеклассникам предстоит сделать правильный выбор будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.