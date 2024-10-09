Щелковские общественники вместе с волонтерами провели благотворительную акцию

Общественники, депутаты и молодогвардейцы городского округа Щелково провели благотворительную акцию. Они обеспечили Медвежье-Озерскую воскресную школу при храме Святой Блаженной Ксении Петербургской всей необходимой мебелью для комфортного и качественного учебного процесса, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

При храме действует воскресная школа для детей «Лествица», которая состоит из трех групп: младшей, средней и старшей. Занятия проходят по воскресеньям, после Божественной литургии, Причащения и трапезы. На уроках дети изучают Закон Божий, Священное Писание, занимаются рукоделием, ежегодно готовят Рождественскую постановку и участвуют в богослужении на клиросе, исполняя различные послушания.

Учебный год длится с сентября по май. Для контроля знаний предусмотрены зачеты в середине учебного года и экзамен в конце. По окончании обучения выдается соответствующее Свидетельство об обучении в воскресной школе и прослушанном курсе.

Дети принимаются в школу по благословению настоятеля храма отца Андрея после собеседования с педагогами воскресной школы. Занятия начинаются только в начале учебного года, однако возможны индивидуальные исключения из этого правила.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения - наставникам», - сказал он.