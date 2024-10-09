Щелковская торгово-промышленная палата организовала бизнес-встречу по теме НКО

Щелковская торгово-промышленная палата (ТПП) организовала бизнес-встречу, посвященную некоммерческим организациям и их роли в развитии современного предпринимательства.

Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать участникам, как можно эффективно сотрудничать с НКО для расширения своего дела и стимулировать развитие социального предпринимательства в нашем округе. Спикеры встречи поделились ценными знаниями и практическими примерами, которые были особенно полезны для участников.

Альмира Исянбаева, председатель комитета социального предпринимательства ЩТПП, рассказала о правовом статусе некоммерческих организаций, основных видах НКО и возможностях их финансирования и поддержки. Она подчеркнула, как важно партнерство между бизнесом и НКО для достижения социальных целей и создания устойчивых бизнес-моделей.

Ольга Иванова, председатель совета по работе с самозанятыми ЩТПП, осветила тему социального предпринимательства, представив интересные кейсы успешных партнерств с НКО.

В результате участники встречи вдохновились на внедрение социальных инициатив в свои проекты, что может не только принести прибыль, но и положительно сказаться на обществе в целом.

Щелковская ТПП благодарит всех участников за их активность и надеется на дальнейшее сотрудничество.

О предстоящих мероприятиях можно узнать, связавшись с Щелковской ТПП по телефону, на сайте или в социальных сетях:

Телефон: 8 915 383-72-97

Сайт: https://shchyolkovo.tpprf.ru/ru/

ВКонтакте: https://vk.com/shlkvtpp

Telegram: https://t.me/tppschelkovo

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.