«Щелково Агрохим» принимает участие в агропромышленной выставке «Золотая осень»

Открылась 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В рамках масштабной деловой программы участники смогли обсудить итоги уходящего сезона, а также наметить пути развития и инновационные технологии, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Салис Каракотов, генеральный директор «Щелково Агрохим», доктор химических наук и академик РАН, выступил с докладами на двух круглых столах. В своих выступлениях он поделился своим взглядом на ситуацию на российском рынке химических средств защиты растений, а также рассказал о научном поиске новых препаративных форм и биологизации аграрного сектора. Кроме того, он затронул ряд других актуальных вопросов.

Главным событием первого дня стало подписание соглашения между «Щелково Агрохим» и ФГБОУ ВО «Вавиловский университет». Согласно этому соглашению, будет осуществляться выращивание семенного материала озимой пшеницы сортов ДФ 2020 и Володя. Эти сорта обладают уникальными признаками засухоустойчивости, что особенно важно для регионов рискованного земледелия, включая Саратовскую область.

«Для „Щелково Агрохим“, как селекционной компании, крайне важно взаимодействовать с научными центрами, обладающими необходимыми компетенциями и внедряющими биотехнологические методы, ускоряющие процесс селекции и семеноводства», — отметил Салис Каракотов.

Всех желающих приглашают посетить выставку «Золотая осень» и узнать больше о «Щелково Агрохим». Стенд компании расположен в Тимирязев Центре по адресу: г. Москва, Верхняя Аллея, 8.

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