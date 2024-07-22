«Счастливы вместе»: 62-летний Лепс вышел в свет с юной невестой

62-летний Григорий Лепс появился на публике вместе со своей 18-летней возлюбленной Авророй Кибой, пара посетила частную вечеринку, сообщает Lady.mail.ru .

Роман певца с юной невестой обрастает новыми деталями. 62-летний артист не стесняется выходить с Авророй в свет. Недавно влюбленная пара посетила одну из частных вечеринок. Их совместные фотографии разлетелись по всей Сети.

На одном из кадров с вечеринки Лепс и Киба позируют вместе. Артист обнял невесту одной рукой за талию. Он позировал с искренней улыбкой. Его возлюбленная также выглядела счастливо, запечатлевшись на фото в розовом жакете Chanel и сапогах Christian Dior.

Аврора Киба — студентка МГИМО из обеспеченной семьи. Лепс познакомился с девушкой через ее родителей. О своих отношениях пара объявила в июне этого года. Позднее появилась информация, что артист сделал Авроре предложение.

Девушка младше двух старших дочерей Лепса. Пару не смущает огромная разница в возрасте, а вот пользователей Сети удивил выбор музыканта. Они назвали девушку меркантильной, из-за чего Аврора раскритиковала хейтеров.