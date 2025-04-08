СБУ заочно предъявила обвинения российской телеведущей Ольге Скабеевой
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Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольгу Скабееву в поддержке СВО и якобы покушении на территориальную целостность Украины, сообщает РИА Новости.
СБУ предъявила телеведущей заочные подозрения. Кроме того, Скабееву обвинили в якобы пропаганде войны, а также в действиях, направленных на насильственный захват власти.
Ранее на Украине предъявляли обвинения другим российским телеведущим, журналистам и артистам. Против них возбуждали уголовные дела.
Так, СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьеву за призывы освободить новые регионы РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по 5 статьям УК Украины.