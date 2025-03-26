СБУ предъявила обвинение российскому ведущему Владимиру Соловьеву

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву за призывы освободить новые регионы РФ.

«СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьеву», — говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

В СБУ подчеркнули, что обвинения связаны с призывами журналиста о необходимости «полного освобождения четырех регионов от ВСУ и популяризации СВО».

В отношении Соловьева возбудили уголовное дело по 5 статьям УК Украины, среди которых — «посягательство на территориальную целостность».

Ранее министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило российского артиста Никиту Джигурду в реестр лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В реестре уже находится гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.