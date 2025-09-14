СБУ объявила в розыск бывшего боксера Николая Валуева

сегодня в 04:59

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего чемпиона мира по боксу, депутата Государственной думы РФ Николая Валуева, сообщает ТАСС .

Как следует из базы данных МВД Украины, бывшего боксера объявили в розыск по линии СБУ Хмельницкой области в 2022 году якобы за «посягательство на территориальную целостность Украины».

Кроме того, боксер находится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее Азербайджан объявил персоной нон грата и запретил въезд на территорию республики депутату Госдумы РФ и известному боксеру Николаю Валуеву из-за оскорбительных и угрожающих высказываний.