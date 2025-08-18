Сборник «ПоэZия русской зимы» вошел в школьный список книг для внеклассного чтения

Работы 27 современных авторов в сборнике «ПоэZия русской зимы» вошли в список книг для внеклассного чтения 10-11 классов в российских школах, сообщает RT .

Стихотворения отбирала сама главный редактор известного медиа, писательница Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что RT планирует в дальнейшем издавать такие книги.

В начале августа новый роман Маргариты Симоньян «В начале было Слово» вошел в топ лидеров продаж. Книга поступила на полки 31 июля и, по данным издательства «Эксмо», уже в первые 10 минут все издания в московских магазинах раскупили. Купить ее можно в «Читай-городе» в торговых центрах «Авиапарк», «Афимолл», «Метрополис» и «Европейский».

Прошлый сборник рассказов Симоньян «Водоворот» вышел тиражом в 20 тысяч экземпляров и также снискал огромную популярность среди российских читателей.